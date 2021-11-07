Son dakika haberi: ADDİS ABABA - Etiyopya'da hükümete destek gösterisi düzenlendi - Haberler
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Son dakika haberi: ADDİS ABABA - Etiyopya'da hükümete destek gösterisi düzenlendi

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Göstericilerin Etiyopya bayrakları ve pankartlar taşımaları Batılı haber kuruluşlarını kınayan pankartlar taşınması Gösteriye katılan askerlerden detaylar ADDİS ABABA - Etiyopya'da isyancıların Oromiya ve Amhara eyaletindeki ilerleyişi sonrası binlerce kişi, hükümet güçlerine destek için...

Göstericilerin Etiyopya bayrakları ve pankartlar taşımaları

Batılı haber kuruluşlarını kınayan pankartlar taşınması

Gösteriye katılan askerlerden detaylar ADDİS ABABA - Etiyopya'da isyancıların Oromiya ve Amhara eyaletindeki ilerleyişi sonrası binlerce kişi, hükümet güçlerine destek için gösteri düzenledi. Başkent Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve Oromo Kurtuluş Ordusuna (OLA) karşı federal orduya destek gösterisi yapıldı.

Son dakika haberi: ADDİS ABABA - Etiyopya'da hükümete destek gösterisi düzenlendi

Son dakika haberi: ADDİS ABABA - Etiyopya'da hükümete destek gösterisi düzenlendi

Son dakika haberi: ADDİS ABABA - Etiyopya'da hükümete destek gösterisi düzenlendi

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Son Dakika Haberleri
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