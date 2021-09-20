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Son dakika haberi! Adana'da inşaatı süren caminin kubbesinden düşen işçi öldü

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Adana'da inşaatı süren caminin kubbesinden düşen işçi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde inşaatı devam eden caminin kubbesinden düşen işçi yaşamını yitirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde inşaatı devam eden caminin kubbesinden düşen İşçi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Hacımirzalı Mahallesi'nde yapımı süren Karacaoğlan Camisi'nin inşaatında çalışan Ali Çiçek (57), caminin kubbe kalıbını sökerken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine cami inşaatına gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Çiçek'in cenazesi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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