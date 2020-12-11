Bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
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Bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

11.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:03

Adana'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde Ali Ardağlı'nın (24) çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili M.K. (24) ve ağabeyi V.K'yi (26) gözaltına aldı.

M.K. emniyetteki ifadesinde, ağabeyi V.K. (26) ile Ali Ardağlı'nın arasının geçmişte trafik cezası alma meselesinden dolayı bozuk olduğunu, olay günü Ardağlı'yla mesajlaştıktan sonra kendisini çağırdığı yere gittiğini anlattı. M.K, çıkan kavgada kendisine tabancayla ateş eden Ardağlı'nın elini tuttuğunu ve yanında bulunan bıçağı çıkararak rastgele salladığını belirtti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. tutuklandı, kavga sırasında olay yerinde bulunmayan V.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.K. ve Ardağlı arasında önceki gün kavga çıkmış, kavgada bıçakla yaralanan Ardağlı kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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