Son dakika haberi | 3 çocuk annesi "Her yaşta öğrenilecek çok şey var" dedi, 47 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi
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Son dakika haberi | 3 çocuk annesi "Her yaşta öğrenilecek çok şey var" dedi, 47 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

Son dakika haberi | 3 çocuk annesi 'Her yaşta öğrenilecek çok şey var' dedi, 47 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika haberine göre Artvin'de üç çocuk annesi Fatma Aksak, 47 yaşında üniversiteden mezun oldu.

Artvin'de üç çocuk annesi Fatma Aksak, 47 yaşında üniversiteden mezun oldu. "Her yaşta öğrenilecek çok şey var" diyen Aksakal, üniversiteyi bölüm birincisi olarak tamamladı.

Artvin'in merkezde yaşayan 47 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Aksakal, 2 çocuğu üniversiteden mezun olduktan sonra kendisi Yüksek Öğretim Sınavlarına hazırlanarak 45 yaşında Artvin Çoruh Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü'ne yerleşti. Pandemi sürecinden dolayı yarım dönem yüz yüze eğitime katılan Aksakal, uzaktan eğitimde de derslerini başarılı bir şekilde takip ederek 47 yaşında bölümünü birincilikle bitirdi.

Artvin Çoruh Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet törenine katılan Fatma Aksakal "3 çocuk annesiyim. Çocuklarımın 2'si üniversiteyi bitirdikten sonra bende üniversiteli oldum. Okumak güzel bir şey herkese tavsiye ediyorum hele ki genç arkadaşlarla aynı ortamda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Gençlere ellerindeki imkanları kullanmalarını tavsiye ediyorum. Her yaşta öğrenecek bir şey mutlaka vardır" dedi.

Fatma Aksakal'ın eşi Turan Aksakal, eşinin 2 çocuğunu üniversiteden mezun ettikten sonra 3. çocuğunun ilkokula ve Fatma Aksakal'ında üniversite hayatına başladığını belirterek Fatma Aksakal'ın üniversiteden dereceyle mezun olduğundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. - ARTVİN

Son dakika haberi | 3 çocuk annesi 'Her yaşta öğrenilecek çok şey var' dedi, 47 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi
Son dakika haberi | 3 çocuk annesi 'Her yaşta öğrenilecek çok şey var' dedi, 47 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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