Son dakika haberi: 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklar bayram coşkusunu konvoylarla yaşadı

Son dakika habere göre Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve balonlarla donatılan araçlardan oluşan konvoylarla şehir turu gerçekleştirildi.