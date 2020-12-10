İtalya'da 2019'da hastalanan bir çocuktan alınan örnekte koronavirüs tespit edildi

İtalya'da 2019 yılının kasım ayı sonlarında bir çocuktan alınan örneğe yaklaşık bir yıl sonra uygulanan Covid-19 testi pozitif çıktı. Ailenin o dönem seyahat yapmamış olması ise "Koronavirüs İtalya'dan mı yayılmaya başladı?" sorusunu akıllara getirdi.

İtalya'da yayımlanan bir rapora göre, Milano kentinde 21 Kasım 2019'da hastalanan 4 yaşındaki bir çocuktan alınan örneğe yaklaşık bir yıl sonra uygulanan Covid-19 testi pozitif çıktı. Milano Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, ilk aşamada öksürük ve yüksek ateş semptomları gösteren, daha sonra solunum güçlüğü, kusma gibi şikayetlerle hastanenin acil servisine götürülen çocuğun boğazından 5 Aralık'ta alınan sürüntüyü yeniden inceledi.

KIZAMIK TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Prof. Elisabetta Tanzi ve Prof. Antonella Amendola, cildinde oluşan kabarıklıklar nedeniyle kızamık teşhisi konulan çocuktan alınan ve hastane laboratuvarında eksi 80 derecede saklanan sürüntü örneğine moleküler Covid-19 testi uyguladı ve sonuç pozitif çıktı. Ekip, Eylül 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında alınan 39 örneği inceledi ve sadece 4 yaşındaki çocuğun testinde pozitif sonuca ulaştı.

BULGULAR ÖRTÜŞÜYOR

Testlerinin yanılma payını göz önünde bulunduran araştırma ekibi, sonuçtan yüzde yüz emin olmak için örnekte tespit edilen koronavirüs RNA parçalarının karşılaştırılmasında, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koranavirüs (Sars-Cov2) ile tam olarak örtüştüğünün tespit edildiğini belirtti.

"KASIM ORTASINDA KORONANIN İTALYA'DA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Araştırma ekibinde yer alan Küresel Sağlık Uzmanı Prof. Mario Raviglione, virüsün laboratuvar ortamında örneğe bulaşmış olma ihtimalinin olmadığını belirterek, "Ne çocuğun ne de ailesinin o dönemde seyahat etmemiş olması bize Kasım ortasında koronavirüsün Kuzey İtalya'da dolaşımda olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

BİLİM DÜNYASI İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ

İtalya'da kanser araştırmaları yapan iki enstitüde bulanan kan örneklerine uygulanan serolojik testlerde Eylül 2019'da alınan örneklerin yüzde 1.6'sında koronavirüs antikorlarına rastlanmış ve sonuçlar bilim dünyasını ikiye bölmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı