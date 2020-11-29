2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar
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2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar

29.11.2020 20:20 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:56

Karabük'te bir apartmanın 2. katında camdan sarktığı sırada dengesini kaybeden 16 aylık bebek toprak zemine düşerek yaralandı. Şans eseri bir alt katın duvarına monteli çanak antene çarparak toprak zemine düşen Görkem bebeğin emekleyerek kalkması ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Karabük'te, 100. Yıl Mahallesi 1063 No'lu cadde üzerinde bulunan Efsane Apartmanı'nda mucize denilecek bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, 2. katta oturan anne Neslihan ve Uğur Geniş'in 16 aylık bebekleri Görkem mutfak balkonunda yer alan tabure üzerine çıkarak camdan baktığı sırada bir anda dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden anne Neslihan Geniş'in feryatlarını duyan apartman sakinleri ile yoldan geçen 2 kişi koşarak bebeğin yanına gitti. Yaşananların sitenin güvenlik kamerasına yansıdığı olayda, kucağında bebeği ile gelen bir kişi kendi çocuğunu yere bırakarak balkondan düşen Görkem bebeği kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Görkem bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇANAK ANTEN HAYATTA TUTTU

Site yönetici Remzi Öztekin, 2. kat komşularının seslerine dışarı çıktıklarını belirterek, "2. kattan çocuk düşmüş. Allah'tan bir şeyi yoktu. Ben koşarak indim. Herhangi bir sıkıntısı görünmüyordu. Bir alt katın duvarında çanak anten vardı ve ona takılmış. Belki de çanak anten sayesinde kurtuldu" dedi.

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2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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