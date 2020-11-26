15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri kararı değerlendirdi

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı Ufuk Yegin, "Eli kanlı katillerin bir daha insan içine karışmaması için onların ömür boyu, defalarca kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldıklarına tanık olduk" dedi.

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı Ufuk Yegin, "Eli kanlı katillerin bir daha insan içine karışmaması için onların ömür boyu, defalarca kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldıklarına tanık olduk" dedi.

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı Ufuk Yegin, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nın ikinci katında yaralandığını söyleyerek, "Bugün, Türkiye'nin en çok sanıklı davası; Akıncı Üssü davasının karar duruşması yapıldı. Özellikle sivil imamlar olmak üzere eli kana bulaşan katillere mevcut anayasamıza göre yeterli cezaların verildiğini düşünüyoruz. Gönül başka şeyi istiyor ancak mevcut kanunlarımızda idam olmadığı için şu anda bunun bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Uzun bir yargılama sürecinden geçildiğini belirten Yegin, "Bir sanığın 3 gün 3.5 gün savunma yaptığına bizzat yargılama sürecinde tanık olduk. Devlete, millete, halka meydan okuduklarına şahit olduk, hakimi, Cumhurbaşkanını tehdit ettiklerine şahit olduk. Ancak, devletimiz bugün adil bir şekilde yargılamasını tamamladı. Hak ettiğini düşündüğümüz kararları devletimiz bugün verdi çok şükür. Eli kanlı katillerin bir daha insan içine karışmaması için onların ömür boyu, defalarca kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldıklarına tanık olduk" ifadelerini kullandı.

Sanıklar arasında tahliye olanların da olduğunu vurgulayan Yegin, "Zaten tutuksuz yargılanıyorlardı. Onlar içinde adaletin yerini bulduğuna inanıyoruz. Gazilerimizin, şehit yakınlarımızın bugün rahat bir nefes aldıklarını, en azından bir şehit eşinin, şehit çocuğunun, 'babamın kanı yerde kalmadı' diyebileceği bir karar geldiğini düşünüyoruz. Çok şükür devletimiz dimdik ayakta" diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişimi günü kendisinin gazi, babasının ise şehit olduğunu bildiren Birgül Biçinci ise, "Davaları takip etmek için buraya geldik. Keşke hepsi müebbet hapis cezası alsaydı. Nasıl ki benim babam 5 yıldır o toprağın altından çıkamadıysa, onlar da o delikten hiç çıkamasın. Yine mutluyuz, adalete güveniyoruz. Şehitlerimizin kanı birazda olsa yerde kalmadı" ifadelerini aktardı.

Kahramankazan'da şehit olan Lokman Biçinci'nin ağabeyi Hakan Biçinci de sonuç olarak davaların bitmesinin kendilerini bir nebze de olsa rahatlattığını belirterek, "İstediğimiz gibi olmadı. Biz gerekirse idam olmalarını istiyorduk. Ama verilen cezalarında çok yerinde olduğunu düşünüyoruz. Davaların bu şekilde sona ermesi bizi çok memnun etti" şeklinde konuştu.

Anne Güldalı Biçinci ise, duygularının içinde olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin, her zaman yanımızda. Ezanımız susmasın, bayrağımız inmesin" dedi.

(Mevlüt Hasgül - Abdullah Sarica - Bayram Türüdü - Erdinç Türkcan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT HASGÜL