Vicdansızlığın böylesi! İntihar girişimi sırasında kamera karşısında şov yapan şahıs pes dedirtti

Antalya'da 13 çocuk babası H.C., 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisler şahsı intihardan vazgeçirmeye çalışırken, aşağıda bekleyen meraklı kalabalık canlı yayınla olayı kaydetti. Vicdanını sorgulatan şahsın biri ise kamera karşısında şov yaptı.

Antalya Hastane Caddesi'nde 4 katlı binanın çatısına çıkan 13 çocuk babası H.C., intihar edeceğini söyledi. Hareketli anların yaşanmasına neden olan şahsı kurtarmak için ihbar üzerine olay yerine 112 ekibi, itfaiye ve çok sayıda polis sevk edildi.

KALABALIK HEYECANA KAPILDI

Dama çıkan resmi ve sivil polisler H.Ç.'yi intihardan vazgeçirebilmek için çaba harcarken, H.Ç.'nin sık sık çatının kenarına kadar gelmesi, oturup ayaklarını aşağıya sarkıtması ve geçimini sağlamak için sattığını söylediği peçeteleri poşetten çıkararak aşağıya atması toplanan kalabalık arasında heyecana sebep oldu.

MEMLEKETİNE GİTMEK ÜZERE AYRILDI

Yaklaşık 1 saatlik çaba sonunda şahıs intihardan vazgeçirilerek aşağıda bekleyen ambulansa götürülürken, elinde bulunan ve içerisinde un bulunduğu gözlenen poşet dikkatlerden kaçmadı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen H.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından memleketine gitmek üzere ayrıldı.

KAMERA KARŞISINDA VİCDANLAR YERLE BİR OLDU

Çevrede toplanan meraklı kalabalık içerisinde birçok kişinin cep telefonlarıyla canlı yayın yaptıkları gözlenirken, intihar girişiminde bulunan H.Ç.'ye 'İntihar etme. Aşağıya in sana buradan para toplayalım' diyen şahıs, kameraları görünce yerde takla atıp gösteri yapmaya kalkıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı