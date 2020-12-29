Son dakika haber | Zonguldak'ta 1 çocuğun öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili davanın görülmesine devam edildi
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Son dakika haber | Zonguldak'ta 1 çocuğun öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili davanın görülmesine devam edildi

29.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:01
Son dakika haber | Zonguldak'ta 1 çocuğun öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili davanın görülmesine devam edildi

Son dakika haberler... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 2 yıl önce 2 akraba aile arasında çıkan ve 1 çocuğun ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 2 yıl önce 2 akraba aile arasında çıkan ve 1 çocuğun ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Tanju D. yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı için duruşmaya katılmazken, tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma salonunda, taraf yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya katılan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Tutuksuz sanıklardan İsmail D, ifadesinde, 2 aileyi barıştırmak için İstanbul'dan köye geldiğini öne sürdü.

"Olay günü iki aileyi barıştırmak için gelen Ramazan'a hakaretler edilmiş ve başına sert cisim atmışlar." diyen İsmail D, "Çocuklar da bunu öğrenince söz konusu yere gittiler. Silah attılar ve yaklaşık 5-10 dakika sonra birinin vurulduğunu söylediler. Bende de silah olduğunu söylediler ama kesinlikle silah yoktu. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Sıla'yı kim vurdu bilmiyorum. Olaydan sonra Tanju D'nin elinde silah gördüm." dedi.

Sanık Tolga D. ise kimseye ateş etmediğini ileri sürerek, suçsuz olduğunu savundu.

Diğer sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bu arada, ölen Sıla Demir'in ailesi, duruşma çıkışında sanıklara tepki gösterdi. Duruşmanın bir an önce bitmesini isteyen aile, kızlarını Şenol D'nin vurduğunu ancak yargılanmadığını iddia etti.

Olay

İlçeye bağlı Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokak'ta 6 Ağustos 2018'de aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba 2 aile arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş açılması sonucu 11 yaşındaki Sıla Demir'in yanı sıra vücutlarına saçma isabet eden İmdat, Gökhan, Emrah, Şerife, Ziya ve Şener D. yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Sıla Demir kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, diğerleri ise tedavi altına alınmıştı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "kasten adam öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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