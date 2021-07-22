Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
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Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aile üyesi 4 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aile üyesi 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 2'sinin çocuk olduğu kazada 2 kişide yaralanırken, olaya sebebiyet verdiği iddiası ile kazaya karışan sürücülerden birisi gözaltına alındı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu 60. kilometresi, Sultandağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Burak Samet Şen (24) idaresindeki 45 AEP 637 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Nasuh Kardaş (53) yöntemindeki 43 RD 389 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak karşı şeride geçen Kardaş'ın kullandığı araç önce Yasin Çetin'in kullandığı 16 FCF 40 otomobille kafa kafaya çarpıştı sonrasında da 03 AAH 522 ve 34 EGY 998 plakalı otomobillere çarpıp şarampole devrildi.

Kazada içerisinde Çetin ailesinin bulunduğu otomobil çarpışmanın etkisi ile taklalar atıp şarampole devrilerek durabildi.

Hurdaya dönen otomobilde cenazeler güçlükle çıkarıldı

Kazanın ardından diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücülerden Yasin Çetin, Burcu Çetin (40) ve çocukları Zeynep Yaren Çetin (11) ile Başak Çetin'in (5) hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, kazanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilde Çetin ailesinin cenazelerini güçlükle çıkardı.

Ekipler yaralıları çıkarmak için zamana karşı yarış verdi

Kazada bir başka hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Nasuh Kardaş ve Kadriye Kardaş (47) için ekipler adeta zamana karış yarış verdi. Araç içerisinde sıkışarak yaralanan Nasuh ve Kadriye Kardaş ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulanslar ile üniversite hastanesine kaldırıldı. Şahısların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrası sürücülerden biri gözaltına alındı

Kazanın ardından sıkıştıkları yerden çıkarılarak yan yana konulan ve içerisinde 4 kişilik Çetin ailesinin cenazelerinin bulunduğu ceset torbaları görenlerin içini sızlattı. Çetin ailesi üyelerinin cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kazaya sebebiyet verdiği iddiası ile Burak Samet Şen, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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