Son dakika haber | Zanlının öldürmek istediği hedefteki isim boşandığı eşiymiş
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Son dakika haber | Zanlının öldürmek istediği hedefteki isim boşandığı eşiymiş

Son dakika haber | Zanlının öldürmek istediği hedefteki isim boşandığı eşiymiş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Erzincan'da dün 2 kişinin tüfekle vurularak öldürüldüğü cinayet olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Erzincan'da dün 2 kişinin tüfekle vurularak öldürüldüğü cinayet olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısının öldürmek istediği hedefteki ismin boşandığı eşi olduğu belirlenirken, kısa bir süre önce eski eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Cinayete kurban giden arıcının ise olayla hiçbir bağlantısının olmadığı zanlıya arıcı maskesi ve tüfeğini vermediği için öldürüldüğü ifadede ortaya çıktı.

Erzincan Munzur Mahallesi Geçit TOKİ'lerde dün eline aldığı tüfekle teslim olmamak için güvenlik güçlerine direnen, asayiş ve özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen zanlı Murat Bulut'un sorgusu İl Jandarma Komutanlığında sürüyor. Zanlının ilk ifadesinde birçok detay ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, zanlı Murat Bulut'un öldürmek istediği hedefteki ilk ismin boşandığı 2 çocuğunun annesi eski eşi olduğu ortaya çıktı.

Zanlı Murat Bulut, kısa süre önce eski eşini darp etti. Bu olaydan gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Bulut, serbest bırakılırken uzaklaştırma kararı verildi. Daha sonra Bulut, eşini öldürmek için plan yaptı. Dün de kiraladığı otomobille ilk önce Pelitli'ye giderek burada arıcılık yapan Ordulu Mustafa Yıldız'ın bulunduğu yere gitti. Yıldız'dan arıcı maskesini ve tüfeğini istedi. Olumsuz cevap alması üzerine zanlı burada olayla hiçbir ilgisi olmayan Yıldız'ı öldürerek arıcı maskesini alarak olay yerinden ayrıldı. Daha sonra arıcı maskesini takarak kendini kamufle eden zanlı eski eşinin bulunduğu Mertekli Mahallesine geçti. Burada bir süre çevreyi ve eski eşinin kaldığı evi gözetleyen zanlı, bazı vatandaşlar tarafından fark edildi. Bu sırada hayvanları meraya götürmek için evden çıkan eski eşinin babası Ali Kurt'u (63) gören zanlı, yakın mesafeden tüfekle ateş ederek ikinci cinayet olayını gerçekleştirdi.

Ali Kurt, olay yerinde hayatını kaybederken zanlı kaçarak Munzur Mahallesi Geçit TOKİ'lerde kirada oturduğu eve geldi. Evin balkonuna eline aldığı tüfekle çıkıp alkol alan zanlı, yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının sonuç vermemesinin ardından özel harekat polislerinin itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp operasyon düzenlemesiyle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürerken adliye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, cinayete kurban giden arıcı Mustafa Yıldız'ın cenazesi memleketi Ordu'ya gönderilirken Ali Kurt'un cenazesi de bugün Mertekli'de toprağa verilecek. - ERZİNCAN

Son dakika haber | Zanlının öldürmek istediği hedefteki isim boşandığı eşiymiş
Son dakika haber | Zanlının öldürmek istediği hedefteki isim boşandığı eşiymiş
Son dakika haber | Zanlının öldürmek istediği hedefteki isim boşandığı eşiymiş
Son dakika haber | Zanlının öldürmek istediği hedefteki isim boşandığı eşiymiş
Son dakika haber | Zanlının öldürmek istediği hedefteki isim boşandığı eşiymiş
Son dakika haber | Zanlının öldürmek istediği hedefteki isim boşandığı eşiymiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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