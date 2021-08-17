Son dakika haber... Zanaat ustalarıyla çekilen belgeseller Avrupa'da tanıtılacak
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Son dakika haber... Zanaat ustalarıyla çekilen belgeseller Avrupa'da tanıtılacak

Son dakika haber... Zanaat ustalarıyla çekilen belgeseller Avrupa'da tanıtılacak
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Türkiye Tasarım Vakfının, "Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı" kapsamında finanse edilen, "Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara" başlıklı Avrupa Birliği projesi için kısa filmler çekilecek.

Türkiye Tasarım Vakfının, "Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı" kapsamında finanse edilen, "Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara" başlıklı Avrupa Birliği projesi için kısa filmler çekilecek.

Kültürlerarası iş birliği çerçevesinde, kaybolma riski altındaki Anadolu zanaatlarını geleceğe taşımak için başlatılan projede, Türkiye'den Geleneksel Sanatlar Derneği ile Slovenya'dan Brumen Foundation proje ortağı olarak yer alıyor.

Kadim değerlerin güncel tasarımlarla birleştiği örneklerin, Türkiye ve Avrupa'da yaygınlaşmasının da hedeflendiği projede İznik çiniciliği, kakmacılık, taş işlemeciliği, keçecilik ve yorgancılık zanaatlarını yapan ustalarla, yaptıkları işin inceliklerini, üretim tekniklerini ve malzemeleri anlattıkları kısa filmler çekilecek.

Zanaatkarların İstanbul, Kütahya ve Konya'daki kendi atölyelerinde yapılacak çekimler sonunda belgesel filmler hazırlanacak. Filmler Avrupa'da tasarım alanında çalışan kişi ve kurumlarla paylaşılacak ve Türkiye Tasarım Vakfı'nın resmi sosyal medya hesapları ile projenin internet sitesi üzerinden herkesin erişimine açık olacak.

Proje hakkında detaylı bilgiye Türkiye Tasarım Vakfından ulaşılabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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