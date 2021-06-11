Son dakika haber... Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO Zirvesi'nde Türkiye ile "pozitif bir gündeme" açık olacaklarını belirtti
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Son dakika haber... Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO Zirvesi'nde Türkiye ile "pozitif bir gündeme" açık olacaklarını belirtti

Son dakika haber... Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO Zirvesi'nde Türkiye ile 'pozitif bir gündeme' açık olacaklarını belirtti
Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmeye ilişkin, Türkiye ile "pozitif bir gündeme" açık olduklarını bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmeye ilişkin, Türkiye ile "pozitif bir gündeme" açık olduklarını bildirdi.

Miçotakis, başkent Atina'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED7) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında 14 Haziran'da yapılması planlanan görüşmeye ilişkin Miçotakis, "Biz, AB Zirvesi bildirisinde kaydedildiği gibi her zaman kademeli, orantılı ve geri dönülebilir pozitif bir gündeme açığız." ifadesini kullandı.

Kıbrıs meselesine ilişkin de konuşan Miçotakis, Ada'da iki devletli bir çözümün tartışılmasını, hiçbir AB üyesinin kabul etmeyeceğini iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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