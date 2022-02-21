Son dakika haber: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 2 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 2 kişi daha hayatını kaybetti

AA, Recep Şakar - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 2 kişi daha hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 377 yeni vakanın kaydedildiği ülkede 2 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 377 yeni vakanın kaydedildiği ülkede 2 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkenin en büyük kenti Auckland'daki Middlemore Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 70'li yaşlardaki 2 kişi daha virüsten hayatını kaybetti.

Yaşanan can kayıplarıyla virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 55'e yükselirken, son 24 saatte 12'i yurt dışından dönenler arasında olmak üzere 2 bin 377 Yeni Zelandalıya Kovid-19 teşhisi konuldu.

Toplam vaka sayısının 33 bin 317'ye çıktığı Yeni Zelanda'daki 16 bin 371 aktif vakadan biri yoğun bakımda olmak üzere 166'sı hastanede tedavi görüyor.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 930'a çıktı

Salgının yayılmaya başlamasıyla, vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındakilere Mart 2020'de kapattığı sınırlarını bugün yeniden açan Avustralya'da, Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Son 24 saatte 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 4 bin 930'a yükselirken, 15 bin 888 kişide de Kovid-19 tespit edildi.

Halen 214 binden fazla aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, hastanedeki 2 bin 647 kişiden 255'i yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

AA / Recep Şakar - Güncel

Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Avustralya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title