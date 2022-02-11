Son dakika haber! Yasaklı ırk köpekler, barınakta ölümü bekliyor

EDİRNE (DHA) - TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda yaptığı değişikliğin 14 Ocak'ta yürürlüğe girmesiyle tehlike arz eden yasaklı ırk köpekler, hayatlarının sonuna kadar barınaklara mahkum edildi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, "Biz her gün çok üzülüyoruz. Aslında hiçbir suçları yok, onlar da bir can. Bu canlarımızı ne yazık ki müebbet hapse mahkum etmiş durumdayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda yaptığı değişiklik sonrası aldığı kararla Amerikan Pitbull, Japanese Tosa Argentino, Fila Brasilerio, American Staffordshire, Terrier ve American Bully Terrier, Dogo gibi ırkları 'tehlike arz eden hayvanlar' listesine aldı. Bakanlığın kararının ardından bu hayvanları besleyen sahipleri tarafından kısırlaştırılıp, aşılarının tamamlanmasıyla mikroçip takılması kararı verildi. Yapılan duyurunun ardından 14 Ocak'ta kesinleşen yasayla yasaklı ırk köpeklerin bakılmasına izin verildi. Bu şartları yerine getirmeyen ve yasaklı ırk köpekleri beslemeye devam eden hayvan sahiplerine ise 11 bin lira ceza uygulanacağı açıklandı. Açıklamanın ardından köpeklerine aşı ve mikroçip uygulaması yaptırmayan yasaklı ırk köpek besleyenler, ceza da yememek için çok sayıda Pitbull ve diğer yasaklı ırk köpeğini sokağa terk etti.