Son dakika haber! Yasağa rağmen Salda Gölü kıyısında nargile içip, çamur banyosu yaptılar
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Son dakika haber! Yasağa rağmen Salda Gölü kıyısında nargile içip, çamur banyosu yaptılar

Son dakika haber! Yasağa rağmen Salda Gölü kıyısında nargile içip, çamur banyosu yaptılar
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, bayramda da yoğun ilgi gördü.

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, bayramda da yoğun ilgi gördü. Halk plajına gelen ziyaretçiler suya girip, gölün eşsiz güzelliğini izledi. Yasağa aldırış etmeyen bazı ziyaretçiler ise sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptı.

Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Yüzlerce kişi Salda Gölü'nü görmeye geldi. Göle girişin serbest olduğu bölgelerden halk plajında yoğun kalabalık dolayısıyla adım atacak yer kalmadı. Plaja gelenler göle girip, yüzdü. Bazıları göl kıyısında fotoğraf çektirip, bu anları ölümsüzleştirdi.

Geçen yıl 15 Ekim'de girişin yasaklandığı Beyaz Adalar kısmına gelen ziyaretçiler ise otomobillerini sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşturulan otoparka bırakarak elektrikli trenler ve golf arabaları ile sahili gezdi.İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER

Salda Gölü'nün halk plajı sahilinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin yasaklandığı Salda Gölü halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle gelirken, bir ziyaretçinin ise yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp, çamur banyosu yaptığı görüldü. Ayrıca yine halk plajının kıyısına rögar kapağı atılması dikkati çekti.


Son dakika haber! Yasağa rağmen Salda Gölü kıyısında nargile içip, çamur banyosu yaptılar
Son dakika haber! Yasağa rağmen Salda Gölü kıyısında nargile içip, çamur banyosu yaptılar
Son dakika haber! Yasağa rağmen Salda Gölü kıyısında nargile içip, çamur banyosu yaptılar
Son dakika haber! Yasağa rağmen Salda Gölü kıyısında nargile içip, çamur banyosu yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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