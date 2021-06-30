Yaralının kazada kopan parmağını zamana karşı yarışarak aradılar

Edirne'de 7 kişinin yaralandığı kazada parmağı kopan şahsın parmağını aramak için yakınları, itfaiye ve jandarma ekipleri zamanla yarıştı.

Edirne'de 7 kişinin yaralandığı kazada parmağı kopan şahsın parmağını aramak için yakınları, itfaiye ve jandarma ekipleri zamanla yarıştı. Tüm aramalara rağmen kopan parmak bulunamadı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Keşan-Enez arasındaki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Enez yönüne doğru giden G.D. idaresindeki 22 FB 261 plakalı hafif ticari araç ile Keşan yönüne giden G.K. idaresindeki 22 RH 789 plakalı otomobil Kılıçköy mevkiinde çarpıştı. Kazanın ardından iki araç da yol dışına savrulurken, G.D. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan B.A., S.A., R.A. ile diğer otomobildeki G.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan A.C., M.Y.U. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerindeki trafiği kontrollü bir şekilde sağlamaya çalışırken, itfaiye ekipleri ise yangın riskine karşı araçlarda gerekli önlemleri aldı.

KOPAN PARMAĞI KARIŞ KARIŞ ARADILAR

Kaza yerinden yaralıları alan ambulanslar tedavilerinin yapılması için Keşan Devlet Hastanesi'ne giderken, bir kişinin parmağının koptuğu öğrenildi. Yaralının yakınları, itfaiye ve jandarma ekipleri kopan parmağı bulmak için zamanla yarışırken, araç içi ve çevredeki her alanı karış karış aradı. Tüm aramalara rağmen parmak bulunamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Emre Akarca/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı