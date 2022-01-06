Son dakika haber! Yangında zarar gören ailenin ihtiyaçları karşılanacak - Haberler
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Son dakika haber! Yangında zarar gören ailenin ihtiyaçları karşılanacak

Son dakika haber! Yangında zarar gören ailenin ihtiyaçları karşılanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberine göre Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde meydana gelen yangında zarar gören ailenin ihtiyaçları karşılanacak.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde meydana gelen yangında zarar gören ailenin ihtiyaçları karşılanacak.

Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesi Karşıyaka Sokak'ta çıkan yangında evi kullanılamayacak duruma gelen ve maddi zarara uğrayan vatandaş Abuzer Özkan'ı ziyaret ederek yeni yapılan evinde incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, ailenin ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Sürgü Mahallesi Muhtarı Tamer Aktaş ve evi yangında zarar gören Abuzer Özkan'dan konu ile alakalı bilgi alan Kaymakam Kılıç, ailenin ihtiyaçları hakkında ilgili kurum amirlerine talimatta bulunarak, çıkan yangından dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Abuzer Özkan'ın evinde geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında evi kullanılamayacak duruma gelmişti. - MALATYA

Son dakika haber! Yangında zarar gören ailenin ihtiyaçları karşılanacak

Son dakika haber! Yangında zarar gören ailenin ihtiyaçları karşılanacak

Son dakika haber! Yangında zarar gören ailenin ihtiyaçları karşılanacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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