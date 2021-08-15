Son dakika haber! YANGIN MAĞDURU MANAVGAT'TAKİ KÖYLÜLERE ALİAĞA'DAN CANLI HAYVAN DESTEĞİ

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından dolayı hayvanları telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve yeniden bir hayat kurmalarına destek olmak amacıyla başlatılan proje kapsamında bölgedeki kırsal mahallerden toplanan toplam 135 büyük ve küçükbaş...

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından dolayı hayvanları telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve yeniden bir hayat kurmalarına destek olmak amacıyla başlatılan proje kapsamında bölgedeki kırsal mahallerden toplanan toplam 135 büyük ve küçükbaş hayvan TIR'a yüklenerek gönderildi.Aliağa Belediyesi, orman yangınlarında hayvanları telef olan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki köylülere destek için bir süre önce harekete geçti.Belediye Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Destek Birimi tarafından Aliağa ve çevre kırsal mahallerinden, veteriner hekim gözetiminde temin edilen ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilen toplam 135 küçük ve büyükbaş hayvan toplandı. Toplanan 60 koyun, 60 keçi ve 15 düve, yanında hayvanları telef olan köylülere dağıtılmak üzere, canlı hayvan nakletmeye uygun TIR'a yüklenip, Manavgat'a gönderdi.

'ÇİFTÇİLERİMİZİN ACISINA BİR NEBZE DE OLSA DERMAN OLMAK İSTEDİK'

Aliağa Belediyesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Destek Birimi Sorumlusu Ziraat Mühendisi Bilal Özdemir, orman yangınında hayvanları zarar gören köylülere yapılan destek ile ilgili bilgi verip, Manavgat'ta çiftçimizin en önemli geçim kaynaklarından olan hayvanları yangından telef oldu. Başkanımız Serkan Acar'ın talimatlarıyla üreticilerimizin zararlarını telafi edip, yeniden üretime başlamaları amacıyla Aliağa ve civar köylerden edindiğimiz hayvanları Manavgat bölgesine gönderdik dedi.

BAŞKAN ACAR 'MİLLETÇE BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE BU ZOR GÜNLERİ DE AŞACAĞIZ'

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da son haftalarda Antalya ve Muğla illerinde yaşanan yangınlar ardından da Karadeniz bölgesindeki sel felaketiyle büyük acılar yaşandığını hatırlatıp, Yangın bölgelerinde ormanlarımızı, tabiat varlıklarımızı kaybettik. Vatandaşlarımızdan yaşamını yitirenler oldu. Yangın bölgesindeki köylülerimizin hayvanları telef oldu. Büyük acılar yaşadık ama milletçe, birlik ve beraberlik içinde, sabırla, sağduyuyla, dayanışmayla bu zor günleri de aşacağız. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yangın bölgesinde yaraların hızla sarılması çağrısıyla yangında hayvanları telef olan köylülerimizin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla küçük ve büyükbaş hayvan destek projesini gerçekleştirdik. Ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim böyle felaketleri bir daha göstermesin inşallah dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı