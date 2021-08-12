Son dakika haberleri... Yangın bölgelerinden dönenleri aileleri gözyaşları ile karşıladı
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Son dakika haberleri... Yangın bölgelerinden dönenleri aileleri gözyaşları ile karşıladı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Yangın bölgelerinden dönenleri aileleri gözyaşları ile karşıladı -Yangından döner dönmez sel bölgesine gittiler Antalya ve Muğla'da etkili olan orman yangınları ile mücadele için bölgeye giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesinden döndü.

Yangın bölgelerinden dönenleri aileleri gözyaşları ile karşıladı

-Yangından döner dönmez sel bölgesine gittiler

DÜZCE - Antalya ve Muğla'da etkili olan orman yangınları ile mücadele için bölgeye giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesinden döndü. Gözyaşları ile karşılanan itfaiyeciler Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel afetine destek olmak için bölgelere hareket etti.

Muğla ve Antalya'daki yangınların söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olmak için bölgeye giden Düzce İtfaiyesi personelleri görevlerini tamamlamasının ardından Düzce'ye döndü. Gece yarısı kente gelen kahraman itfaiye erlerini Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ve itfaiye erlerinin aileleri alkışlarla karşıladı. Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarında 3 araç ve 6 personelle katılan itfaiye erlerinin kente dönüşünü alkışlarla karşılayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kahraman personeller ile gurur duyduklarını kaydetti.

Aileler gözyaşları ile karşıladı

Günlerdir tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğan yangının söndürülmesi için ilk andan itibaren olay yerine hızlıca intikal ederek fedakarca çalışan Düzce Belediyesi İtfaiyesi erlerinin dönüşünde buruk bir sevinç hakim oldu. Yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye erlerini bekleyen aileleriyle buluşma anı ise duygusal anlara sahne oldu. Yangın bölgesinden gelen itfaiye erlerinin sevinci yaşanırken Sinop, Bartın, Kastamonu, Samsun ve Karabük illerinde yoğun yağış sonrası oluşan sel felaketinde vatandaşlara destek olunması için 1 Arama Kurtarma Aracı ve 5 personel Kastamonu Bozkurt ilçesine yola çıktı. Başkan Özlü'nün uğurladığı itfaiye erleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılacak.

Sel bölgelerine Düzce Belediyesi'nden destek

Düzce Belediyesi sel bölgelerinde çalışmalar yürütmek üzere; 1 araç, 1 bot, 5 kişilik uzman personelimizi bölgeye sevk edildi. Ayrıca yol açma ve bölgelerde ki sel yığıntılarını ortadan kaldırmak için 1 JCB, 1 kamyon ve 1 çekici Fen İşleri Müdürlüğü garajından yola çıktı.

Son dakika haberleri... Yangın bölgelerinden dönenleri aileleri gözyaşları ile karşıladı
Son dakika haberleri... Yangın bölgelerinden dönenleri aileleri gözyaşları ile karşıladı
Son dakika haberleri... Yangın bölgelerinden dönenleri aileleri gözyaşları ile karşıladı
Son dakika haberleri... Yangın bölgelerinden dönenleri aileleri gözyaşları ile karşıladı
Son dakika haberleri... Yangın bölgelerinden dönenleri aileleri gözyaşları ile karşıladı
Son dakika haberleri... Yangın bölgelerinden dönenleri aileleri gözyaşları ile karşıladı
Son dakika haberleri... Yangın bölgelerinden dönenleri aileleri gözyaşları ile karşıladı
Son dakika haberleri... Yangın bölgelerinden dönenleri aileleri gözyaşları ile karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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