Son dakika haber | Yalova'da hırsızlık için keşif yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde hırsızlık için keşif yaptıkları ileri sürülen ve haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde hırsızlık için keşif yaptıkları ileri sürülen ve haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çiftlikköy ilçesinde yaşanan evden hırsızlık yapanların tespiti ve yakalanmasına yönelik Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Bir ihbarı değerlendiren devriye ekibinin, hırsızlık yapmak maksadıyla il dışından gelerek keşif yaptıklarından şüphelendiği P.S, T.G. ve M.U'yu gözaltına aldığı belirtildi.

3 şüpheli kadının yapılan araştırmalarında hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ve aranmalarının bulunduğunun belirlendiğine yer verilen açıklamada, şüphelilerin Çiftlikköy ilçesinde daha önceden meydana gelen 5 ayrı evden hırsızlık olayının da firari şüphelileri olduklarının tespit edildiği ifade edildi.

Şüphelilerin, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılacak sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı