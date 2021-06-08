Son dakika haber: YALOVA BELEDİYESİ'NDEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TAHLİYE KARARI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: YALOVA BELEDİYESİ'NDEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TAHLİYE KARARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Yalova Belediyesi'ndeki 34 sanıklı yolsuzluk davasında dönemin başkan yardımcısı Halit Güleç (48), dönemin muhasebe personeli Reşat Elgin (43), müteahhit Bekir Bilgi'nin (39) tutukluk hallerinin devamına karar verilirken, Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür (39) ise tahliye edildi.

Yalova Belediyesi'ndeki 34 sanıklı yolsuzluk davasında dönemin başkan yardımcısı Halit Güleç (48), dönemin muhasebe personeli Reşat Elgin (43), müteahhit Bekir Bilgi'nin (39) tutukluk hallerinin devamına karar verilirken, Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür (39) ise tahliye edildi. Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında görülen davanın dördüncü duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruşluk zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla açılan davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar dönemin başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin, dönemin Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi ve Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile davaya katıldı.Sanık avukatları, yeni infaz yasasının da göz önünede bulundurularak müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Tutuksuz yargılanan ve bu süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın avukatı ise dosyanın ayrılmasını istedi. Ayrıca Salman ile ilgili yurt dışı yasağının da kaldırılması talep edildi. Bekir Bilgi'nin avukatı, yargılama başlangıcında dosyaya verdikleri ve bir derneğe verilen para ile ilgili CD'nin incelenmesini talep etti.

Mahkeme, Halit Güleç, Reşat Elgin ve Bekir Bilgi'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Diğer tutuklu sanık Bahar Taşkmür'ün ise tahliyesi kararlaştırıldı. Salman'ın avukatının talepleri reddedilirken, duruşma 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi.

Son dakika haber: YALOVA BELEDİYESİ'NDEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TAHLİYE KARARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Rıza Çalımbay Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: YALOVA BELEDİYESİ'NDEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TAHLİYE KARARI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:08:09. #1.14#

title