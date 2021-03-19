Son dakika haber! Varto'da Çanakkale şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı
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Son dakika haber! Varto'da Çanakkale şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

19.03.2021 03:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 03:07

Son dakika yerel haberi: Varto'da Çanakkale şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı Muş'un Varto ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle dev Türk Bayrağı açıldı.

Varto'da Çanakkale şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle dev Türk Bayrağı açıldı.

Muş'un Varto ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle 2026 rakımlı Bingöl Dağları eteğinde bulunan Kem Tepesi'ne, Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 216 metrekarelik Türk bayrağı ile 'Çanakkale geçilmez' yazılı pankart açıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da destek verdiği anma programından dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, "18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizle birlikte 216 metrekarelik dev bayrağımızı açtık. Öğrencilerimiz böyle güzel bir etkinlik yapmak istemişler. Aynı zamanda 'Çanakkale geçilmez' yazımızı da Varto'nun dağlarında sergilemiş olduk. Öncelikle öğretmen ve öğrencilerimize böyle duyarlı bir etkinliğe imza atmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çanakkale Zaferi ile ilgili anlatılacak çok şey var. Burada hepsini anlatmamız mümkün değil ama gerçekten bizim tarihimizde önemli zaferlerimizden bir tanesidir. Topyekun bir mücadele söz konusu. İşte bugün de öğrencilerimiz, bu etkinlikle onu unutmadıklarını, Türkiye'nin tek yürek ve hep birlik olduklarının mesajını da verdi. Bu güzel etkinlik için Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okulumuza, öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise emeği geçen okul müdürü ve öğrencileri tebrik etti.

Son dakika haber! Varto'da Çanakkale şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı
Son dakika haber! Varto'da Çanakkale şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı
Son dakika haber! Varto'da Çanakkale şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı
Son dakika haber! Varto'da Çanakkale şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÇELİK

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