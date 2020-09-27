Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi

Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde inci kefali balığının dışında yaşadığı tespit edilen yeni canlı türü dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşımakta olan Van Gölü'nde yeni bir canlı türü keşfedildi. Daha önce inci kefali balığının dışında bir türün yaşamadığı bilinen gölde yapılan çalışmalar ile yeni bir canlı türü dalgıçlar tarafından keşfedilerek görüntülendi.

Tuzlu ve sodalı yapısı nedeniyle inci kefali balığı dışında başka bir balığın yaşamadığı bilinen Van Gölü'nde 2018 yılında Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Timi'nin eğitim dalışları sırasında yeni bir tür keşfedilmişti. Dalış Eğitmeni ve rehber Serkan Ök'ün yaptığı dalış sırasında ise Van Gölü'nde bulunan yeni bir canlı görüntülendi.

"GÖRÜNTÜLER İNCELEMEK ÜZERE İLGİLİ BİRİMLERE GÖNDERİLDİ"

Tuzlu ve sodalı yapısı nedeniyle inci kefali dışında başka bir balığın yaşamadığı bilinen Van Gölü'nde tespit ettikleri canlının görüntülerini incelemek üzere ilgili birimlere gönderdiklerini ifade eden Serkan Ök, "Uzun yıllar Tahsin Ceylan'la birlikte Van Gölü'nde keşifler yapıyoruz. 1958 yılında batan Rus batığı ve mikrobiyalit gibi birçok keşfe imza attık. Bu çalışmalarımızı yaparken, çok uzun bir yol sonucu bunları film yaptık" dedi.

"VAN GÖLÜ'NÜN SIRLARI OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Van'da bir dalış okulları bulunduğunu da dile getiren Ök, "Her dalış noktamızı bir öncekinden farklı seçmeye gayret gösteriyoruz. Van Gölü'nün sırları olduğuna inanıyoruz. Son dalışlarımızdan birinde farklı bir türe rastladık. Bunun hakkında pek bir bilgimiz yok. Tam olarak neye benziyor onu bilim insanlarına bıraktık. Gerekli makamlara ve üniversitelere bu görüntüleri gönderdik. Onlardan gelecek açıklamaları bekliyoruz. Bizde çok heyecanlıyız. Bu nasıl bir tür? Evrimleşmiş farklı bir böcek mi yoksa balık mı çok emin değiliz. Umarım bilim insanları bu görüntüden sonra bizi de aydınlatır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ