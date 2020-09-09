Son dakika haber... Van Gölü binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor
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Son dakika haber... Van Gölü binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor

Son dakika gelişmesine göre Van Gölü binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor Van Gölü, her yıl İran'ın Urumiye Gölü'nden gelerek yaklaşık 4 ay boyunca konaklayan binlerce flamingoya (allı turna) ev sahipliği yapıyor.

09.09.2020 09:36 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:42

Van Gölü binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor

VAN - Van Gölü, her yıl İran'ın Urumiye Gölü'nden gelerek yaklaşık 4 ay boyunca konaklayan binlerce flamingoya (allı turna) ev sahipliği yapıyor.

Van Gölü Havzası, flamingolar için İran ile Afrika ülkeleri arasındaki göç güzergahında bulunan önemli konak yerlerinin başında geliyor. İran'ın Urumiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, kasım ayı sonlarına doğru Afrika ülkelerine göç ediyor. Flamingoların Van Gölü'nde havadan çekilen görüntüleri izleyenleri hayran bırakıyor. Drone ile çekilen görüntülerde, Van Gölü üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan flamingolar, kuş ve doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı haline geliyor.

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı ve Kasımbağı mahallelerinin Van Gölü kıyılarında yoğunlukla görülen binlerce flamingo, çevre il ve ilçelerden gelen kuş ve doğa fotoğrafçıları tarafından fotoğraflanıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, Van Gölü Havzası'nın kuşlar açısından son derece önemli bir alan olduğunu söyledi. Van Gölü Havzası'nda çok sayıda kuş türünün yaşadığını ve bunlardan birinin de flamingolar olduğunu ifade eden Adızel, "Flamingolar göçmen türlerdir. Dolayısıyla ilkbaharda bu bölgeye gelirler. Özellikle ülkemizin iç bölgelerinden veya Kuzey Afrika'dan bu bölgelere doğru gelirler. Fakat burada uygun üreme alanları olmadığı için İran'ın Urumiye Gölü'ne veya Hazar Havzası'ndaki çamur deryalarında üremeye giderler. Temmuz ayı sonu gibi tekrar Van Gölü Havzası'na geri gelirler. Burada bir müddet beslenip bekledikten sonra soğukların çökmesiyle birlikte kasım ayı sonu gibi tekrar geldikleri kışlaklarına geri giderler" dedi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinden Erciş'e gelen doğa fotoğrafçısı Faruk Kaymak ise ilk defa flamingoları yakından gördüğünü ve fotoğraflarını çekmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kaymak, "Bugün Erciş sahiline geldik. Her yıl geleneksel ziyaretini yapan flamingoları canlı canlı izlemek için bende arkadaşlarımla buraya geldim. Fotoğraflar, videolar çektim. Çok güzel görüntüler kattık arşivimize. Erciş sahilinde gerçekten güzel bir yoğunlukta flamingo var. Canlı canlı ilk defa gördüm, benim için çok değişik bir deneyimdi" diye konuştu.

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Son dakika haber... Van Gölü binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor

Kaynak: İHA

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