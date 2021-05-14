Son dakika haber... Vali Öner'den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Son dakika haberleri: Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ramazan Bayramı dolayısıyla, eşi Zehra Mine Öner ile birlikte şehit aileleri ve gazi ziyaretinde bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ramazan Bayramı dolayısıyla, eşi Zehra Mine Öner ile birlikte şehit aileleri ve gazi ziyaretinde bulundu.

Ardahanlı Şehitler Hakkı Çelik, İlhami Görmüş, İbrahim Küçük ve ile Gazi Yener Göydemir'i ziyaret eden Vali Öner, aile fertleriyle bir süre görüşüp, bayramlarını tebrik etti.

Pandemi şartları nedeniyle kısa süren ziyaretlerde, şehit ve Gazi aileleri ile bir süre görüşen Vali Öner, şehitlerin ailelerinin kıymetli bir emanet olduğunu belirterek, "Sizler, bize şehidimizin emanetisiniz. Devlet olarak her zaman Şehit ailelerimiz ve Gazilerimize kapımız, gönlümüz açıktır. Şehitlerimizin, ahirete intikal eden Gazilerimiz ve hayatta olan Gazilerimizin, devletimiz ve milletimizin gönlünde her zaman ayrı bir yeri vardır. Allah sizlere başka kederler yaşatmasın. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, Gazilerimize de sağlıklı ömür diliyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı