Son dakika haber... Üreticiden alım fiyatı düştüğü için erikleri toplamama kararı
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Son dakika haber... Üreticiden alım fiyatı düştüğü için erikleri toplamama kararı

Son dakika haber... Üreticiden alım fiyatı düştüğü için erikleri toplamama kararı
Demirören Haber Ajansı / Murat SÖZERİ - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MERSİN'in Mut ilçesinde erik üreticileri, tüccarların alım fiyatını düşürdüklerini belirterek ürünlerini toplamama kararı aldı.

MERSİN'in Mut ilçesinde erik üreticileri, tüccarların alım fiyatını düşürdüklerini belirterek ürünlerini toplamama kararı aldı.

İlçede en fazla erik üretiminin geçekleştiği Göksu Mahallesi'nde, Göksu Kravga Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin öncülüğünde, Sulama Kooperatifi ve muhtarlık desteğiyle sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Arz talep olgusunun dengelenmesi, fiyat istikrarının korunması ve eriğimizin tane iriliğinin sağlanması amacıyla, bölgemizde erik toplama işine birkaç gün ara verilmiştir" denildi.

Kooperatifin aldığı karara herkesin uyması ve desteklemesi istenilen açıklamada, "Bazı müstahsil arkadaşlar, fiyat yüksek diye küçük boy eriklerini toplamaktadır. Oysa fiyat düşse bile, sonra toplansa boy farkından dolayı kazançlı olacaklardır. Önce topladığımızda,1,2,3 numaraya düşerken, sonra topladığımızda nadiren 3, genelde 4 ve 5 numaraya düşmektedir. Görüldüğü üzere, fiyatlar bu şekilde bile sonra erik boy aldığında topladığımızda kazançlı oluruz. Esasen verilen fiyata razı değiliz. Birlikten her zaman kuvvet doğar. Erik müstahsilleri olarak, kooperatifimize ortak olmalıyız ve desteklemeliyiz" ifadesi kullanıldı.Tüccarlar tarafından 5 numara olarak adlandırılan 25 gramlık eriğin kilosu 22 liradan alınırken, 12 liraya düşürüldüğü öğrenildi. İlçe genelindeki 15 bin dönüm araziden bu yıl 40 bin ton erik rekoltesi bekleniyor.

Son dakika haber... Üreticiden alım fiyatı düştüğü için erikleri toplamama kararı
Son dakika haber... Üreticiden alım fiyatı düştüğü için erikleri toplamama kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖZERİ

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