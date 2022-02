Son dakika haber! Ünlü isimler epilepsiyi anlatan film için kamera karşısına geçti

Ünlü isimler epilepsiyi anlatan film için kamera karşısına geçti

Wilma Elles, basketbolcu Ege Arar, Abdurrahman Delen ve Mansur Yavaş 'Hayata tutun' filmi için bir araya geldi

KOCAELİ - Ünlü isimler Wilma Elles, basketbolcu Ege Arar, Abdurrahman Delen ve Mansur Yavaş 'Hayata tutun' filmi için bir araya geldi. Epilepsi hastalığını anlatan filmde, figüranlar ise gerçek epilepsi hastaları.

Yapımcılığını Dilek Çakır'ın üstlendiği kısa filmin yönetmenlik koltuğuna Kadir Ergin otururken, filmin senaryosunu ise Serkan Aygören hazırladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra ünlü ozan Abdurrahman Delen, Galatasaraylı basketbolcu Ege Arar, Wilma Elles ve dünyaca ünlü küçük ressam Mikail Akar gibi ünlü isimler de projeye destek verdi. Toplumun yüzde 40'ını ilgilendiren konunun ele alındığı film de oynayan figüranların hepsinin gerçek epilepsi hastaları olduğu öğrenildi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde vizyona giren kısa filmin, Ankara'da galası yapıldı.

Kısa filmde gönüllü rol alan ve kendisinin yazıp, bestelediği "Epilepsi" isimli şarkısını da seslendiren Abdurrahman Delen, böylesi bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu tür projelere her zaman duyarlı yaklaştığını ifade eden Abdurrahman Delen, "Bu yüzden de birçok sosyal projelerde olduğu gibi bunda da yer almak istedim. Bunun üzerine bir söz yazdım. Bu sözleri şarkıya çevirdik. Şarkının seslendirmesi de bitti. Şu anda da stüdyodayız. Bu eseri epilepsi hastalarına armağan etmek istiyorum. Çünkü onlar bizim canımız. İnşallah tez zamanda da sağlıklarına kavuşurlar. Böylesi bir eseri yapmak benim için de büyük bir onurdur. En azından bu hastalıkla mücadele eden herkes yalnız olmadıklarını hissetsinler. Bizler de onların her zaman yanlarındayız" dedi.

Epilepsi farkındalığına yönelik hazırlanan kısa filmin son derece kaliteli ve etkileyici olduğunu savunan Delen, "Güzel bir eser ortaya çıktı. Film çok güzel oldu. Bunun önümüzdeki günlerde galası yapılacak. Ortaya gayet güzel şeylerin çıkacağını düşünüyorum. Böyle bir eserle yola çıktığımız için son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.

Teklifin kendisine Filika Medya Kurucusu Kadın girişimci Dilek Çakır'dan geldiğini anlatan Abdurrahman Delen, "Bu proje son derece büyük ve kapsamlı bir proje. Birçok ünlünün ve basketbolcularıyla, epilepsi hastalarımız ile büyükşehir belediyeleri yer alıyor. Böyle bir projenin içinde olmaktan da onur duyuyorum. En azından bir nebzede olsa benim de bir katkım olsun dedim çok da güzel bir eser oldu. İnşallah ülkemizde milyonlarca insan bu eserimi dinleyecektir" şeklinde konuştu.

Duygusal bir insan olduğunu hatırlatan Delen, "Ben herkesin sağlıklı olmasını arzu ediyorum. Ama hayatın kanunu bu. Kimisi bazı hastalıklar geçirir. Ben bu eseri ortaya çıkarırken biraz üzüldüm. Biraz hüzünlendim. Onların yanında olmak istedim. Bence her sağlıklı birey, bu tür hastalıklarla boğuşan insanların yanında olmalılar. Onlara sahip çıkıp, destek olmalılar. Moral vererek destek olsunlar. Hayatın kısa olduğunu bilelim. Hiç kimse, 'Bu benim başıma gelmez' demesin. Çünkü bu tür rahatsızlıklar herkesin başına gelebilir. Her sağlıklı birey, her sağlıklı insan, sağlık problemi olanların yanında olmaları gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

