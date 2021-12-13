Son dakika haber: Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 2 milyon çocuk okula gidemiyor

- Uluslararası Göç Örgütü : Yemen'de 2 milyon çocuk okula gidemiyor

SANA - Uluslararası Göç Örgütü, Yemen'de 2 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de yaptığı bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını paylaştı. IOM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'de okul çağında olan 2 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini duyurdu. IOM, ortaklarıyla birlikte Aden ve Lahij şehirlerindeki 25 okulu tamir ederek yeniden inşa ettiklerini ve Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi ile yürüttükleri iş birliği kapsamında da 2 bin 500 çocuğun okula dönmesini sağlamak için Marib şehrinde bir okul açtıklarını ifade etti.

Yemen'deki eğitim sektöründe, yaklaşık 7 yıldır devam eden mevcut çatışma nedeniyle önemli bozulmalar yaşandığı biliniyor.