Son dakika haber | Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika haber | Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

01.01.2021 23:22 | Son Güncelleme: 01.01.2021 23:26
Son dakika haber | Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haber... AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkarak 6 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Muammer Kızan (64), hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkarak 6 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Muammer Kızan (64), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında kırsal Gölhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Muammer Kozan yönetimindeki 09 EA 015 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 6 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Kazada Kozan, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Kozan'ın öldüğünü belirledi. Traktörün altından çıkarılan sürücü Kozan'ın cesedi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Son dakika haber | Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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