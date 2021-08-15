Son dakika haber | Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün
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Son dakika haber | Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün

Son dakika haber | Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu'nun Elazığ'daki babaevine acı haber ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ'taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu'nun Elazığ'daki babaevine acı haber ulaştı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sırasında düşen uçakta hayatını kaybeden Elazığlı 2 çocuk babası pilot Serkan Mirzaoğlu'nun acı haberi annesine verildi. Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, Mirzaoğlu'nun babaevine gelerek anne Havva Mirzaoğlu'na taziye dileklerinde bulundu. Serkan Mirzaoğlu'nun, 4 ay önce 'Ben hayatımı kaybedersem beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye vasiyette bulunduğu belirtildi. Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. 


Son dakika haber | Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün
Son dakika haber | Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün
Son dakika haber | Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün
Son dakika haber | Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün
Son dakika haber | Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün
Son dakika haber | Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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