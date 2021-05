Son dakika haber! TürkiyeFilistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan: "İsrail, insanlık onurunu ayaklar altına almakta, savaş suçu işlemektedir"

Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "İsrail, uluslararası hukuku çiğneyerek silahsız masum sivillere, hastanelere, okullara mabetlere saldırmakta, insanlık onurunu ayaklar altına almakta, savaş suçu işlemektedir. İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak süren saldırganlığının arkasında kendilerine kimi zaman sessiz kalarak kimi zaman Filistinli direnişçileri suçlayarak destek veren başta ABD ve onun kuyruğuna takılan bir takım ülkelerdir" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve AK Parti milletvekilleri basın toplantısı düzenledi. Turan, işgalci İsrail'in Filistin'de Ramazan'da başlattığı saldırılarının devam ettiğini belirterek, "Önce Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistinlileri zorla göçe zorlayan ve evlerinden çıkaran zalim ve işgalci yönetim ardından Mescid-i Aksa baskınlarını yapmış ve daha sonra da Gazze'ye bombalı saldırılar düzenlemişti. 10 Mayıs'tan bu yana süren Siyonist rejim saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 300'ün üzerinde Filistinli kardeşimiz şehit edilmiş, 1500'den fazla da yaralı vardır. Bu bir katliamdır, Bu bir soykırımdır" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak süren saldırganlığının arkasında kendilerine kimi zaman sessiz kalarak kimi zaman Filistinli direnişçileri suçlayarak destek veren başta ABD ve onun kuyruğuna takılan bir takım ülkelerdir. Siyonist rejim her gün yeni bir işgalle Filistin topraklarında habis bir ur, ölümcül bir virüs gibi yayılmakta, Filistin'i kemirmekte, İslam dünyasını yayılmacı politikalarıyla tehdit etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi İsrail'in sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor, Bilen var mı? İsrail'in en başından beri pervasızca yürüttüğü zulüm ve şiddetin arkasında ilk önce Kudüs ve çevresini daha sonra Fırat ve Nil arasını Yahudileştirme projesi yatmaktadır. Dünya kamuoyundan saklanan gerçek budur. İsrail, karakteri ve yapısı gereği terör yöntemleri kullanılarak oluşturulmuş işgalci ve yayılmacı emperyal bir projenin adıdır. Mescid-i Aksa bölgesinde yüzyıllardır ikamet eden ailelerin Müslüman, Hristiyan olduğuna bakılmaksızın evlerinden çıkarılması ve oralara Siyonistlerin yerleştirilmesi insanlık suçudur. Zulüm ile abad olunmaz. İsrail'in bu acımasız şiddetine karşı içinde insanlık vicdanı olan, insani duygularını kaybetmemiş herkes sokaklarda protesto gösterileri yaparken, bir kısım devlet yönetimlerinin buna kayıtsız kalmasını ibretle izliyoruz. İslam coğrafyasındaki şehirlerde, Londra'da, New York'ta, Paris'te, Madrid'de, Berlin'de yüzbinler sokaktayken çocukların küçük bedenleri Siyonist bombalar altında parçalanıyorken, BM ve uluslararası kuruluşların sessizliği çağdaş ve modern dünyanın ayıbıdır."

Turan, Birleşmiş Milletler'de İsrail aleyhine getirilen her önergeyi engelleyen veya reddeden ABD, İsrail'in işlediği her zulmün ve suçun en büyük ortağı olduğunu kaydeden Turan, "İsrail'in alçakça saldırıları devam ederken, ABD Başkanının İsrail'e acil 750 milyon dolarlık silah anlaşmasını onaylaması bu suçun belgesi niteliğindedir. Halkımız ve dünya mazlumları bu yapılanları asla unutmayacaktır. Ordusu ve silahı olmayan Filistin tarafını terörist ve zalim, Her türlü silaha ve güce sahip İsrail'i ise mazlum görerek "tarafları itidalli olmaya çağırmak, gerginliği azaltın" demek alenen İsrail'e "işinizi çabuk bitirin bizi çok zor durumda bıraktınız" demektir. Unutmayalım ki, zulme sessiz kalanlar, en az zulmü işleyenler kadar zalimdir ve suçludur" diye konuştu. - ANKARA

