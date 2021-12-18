Son dakika haber! Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: "Uzaya yatırım lüks değil ihtiyaçtır"

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye olarak uzayda güçlü bir şekilde yer almak istediklerini belirterek, "Bugün uzay çalışmalarına ehemmiyet vermemek yarın başkalarına köle olmak demektir. Uzay çalışmalarına yatırım yapmak lüks değil ihtiyaçtır." dedi.

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Yıldırım, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Yıldırım, önce Azerbaycan Teknik Üniversitesinde düzenlenen "Uzayda gelecek, gelecekte uzay" konulu konferansa katıldı.

MÜSİAD Azerbaycan ve Azerbaycan Üniversiteleri Türkiye Cumhuriyeti Öğrencileri Birliği tarafından düzenlenen konferansta konuşan Yıldırım, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı anlattı.

Yıldırım, Türkiye'nin uzay konusunda biraz geç kaldığını söyleyerek, geç kalınmasına rağmen Türk milletinin hızlı hareket ettiğini ve problemleri yolda çözmeye becerikli olduğunu belirtti.

"Hedefimiz uzayda güçlü bir şekilde yer almaktadır." diyen Yıldırım, hem Türkiye'nin hem de kardeş ülkelerinin menfaatleri için uzayda güçlü şekilde yer almayı amaçladıklarını vurguladı.

Yıldırım, "Uzayda güçlü olamazsanız dünyada da güçlü olmazsınız. Bugün uzay çalışmalarına ehemmiyet vermemek yarın başkalarına köle olmak demektir. Uzay çalışmalarına yatırım yapmak lüks değil ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.

Ay'a gidecek milli aracın ön tasarımının tamamlandığını bildiren Yıldırım, 2 tonluk bu aracı uluslararası fırlatıcı firmalardan biri ile anlaşarak en geç 2024'te ay yörüngesine göndermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Yıldırım, "Kendi bayrağımızla beraber başta Azerbaycan olarak dost ve kardeş ülkelerin de bayraklarını uzaya götüreceğiz." diye konuştu.

TUA Başkanı Yıldırım, Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezince (QAFSAM) Hazar Üniversitesinde düzenlenen "Uzay Çağı ve Türk Dünyası" başlıklı konferansa da katıldı.

Uzayda faaliyet göstermenin stratejik öneminden bahseden Yıldırım, "Büyük güçler bir zamanlar dünyadaki bazı bölgeleri sömürgeleştirdi. Aynı şey uzayda da olabilir. Bizim Türkiye olarak önerimiz şudur. Gelin uzayda hep birlikte çalışalım. Rekabet etmeyelim. Birliktelik oluştuğu zaman bu dünya barışına da hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.