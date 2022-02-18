Son dakika haber: Türkiye'de çerezlik ayçiçeği, en fazla Tuz Gölü Havzası'nda üretildi

AKSARAY (DHA) - TÜRKİYE'de 2021 yılında, çerezlik ayçiçeği üretimi 29 bin 756 ton ile en fazla Aksaray'da Tuz Gölü Havzası'nda gerçekleşti. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Çerezlik ayçiçeğini Tuz Gölü Havzası'nda üretiyoruz. Bu yüzden çekirdeğimizin kalsiyum, mineral ve protein miktarı fazla. Hedefimiz, çiftçilerimizi doğdukları yerde doyurmak istiyoruz" dedi.

420 bin hektarlık tarım arazisine sahip Aksaray'da, ağırlıklı olarak buğday, arpa, yonca, şeker pancarı ve çerezlik kabak ile ayçiçeği ekimi yapılıyor. 2021 yılında 32 bin 430 ton yağlık ayçiçeği, 29 bin 756 ton ise çerezlik ayçiçeği üretildi. Kentte, 5 bin 544 ton ise çerezlik kabak üretimi yapıldı.

"Şubat ayında ilimize yoğun bir kar yağışı oldu. Merkezde 40 santimetre, belde ve köylerimizde ise yağış 1 metreyi geçti. Yağış, tarımsal üretimi ciddi oranda etkilemektedir. Şehrimiz, geçen yıla oranla yüzde 50 kar yağışı aldı. Kar suları, tarımsal üretimimizi olumlu yönde etkileyecek. Mart ayında da bir yağış alırsak, bu sezon üretimimizin çok verimli olacağını ve rekoltelerin artacağını düşünüyoruz."