Son dakika haber: Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Dürüst ve kararlı olanlar dışında diyalog yok"
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Son dakika haber: Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Dürüst ve kararlı olanlar dışında diyalog yok"

Son dakika haber: Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Dürüst ve kararlı olanlar dışında diyalog yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hak ve özgürlüklerin ihlal edilmeyeceğini, "dürüst ve kararlı olanlar dışında" diyaloğu reddedeceğini ifade etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hak ve özgürlüklerin ihlal edilmeyeceğini, "dürüst ve kararlı olanlar dışında" diyaloğu reddedeceğini ifade etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da aldığı ve "darbe" olarak nitelendirilen kararlara dair açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Said, Tarım Bakanlığına bağlı Tahıl Divanı Genel Müdürü Bashir Al Kathiri ile bir araya geldi. Görüşmede açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Said, hak ve özgürlüklerin ihlal edilmeyeceğini, "dürüst ve kararlı olanlar dışında" diyaloğu reddedeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Said, kimsenin görüşünden dolayı tutuklanmayacağını belirterek, Meclis'in yetkilerini dondurma ve yürütme yetkisini üstlenme kararından geri dönüşün olmadığını açıkladı. Tunusluların geçim kaynaklarına zarar verilmesine yer olmadığını ifade eden Said, vatandaşların geçimini bozmaya veya tarlaları ve ormanları yakmaya çalışan herkese yasanın uygulanacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Said, "Devletin her yerinde Tunus için yeni bir tarih yazacak özgür ve onurlu insanlar var" dedi.

Öte yanan Tunus'taki en büyük parti Nahda Hareketi'nin Şura Konseyi bugün, siyasi ve ekonomik reformlarla ilerlemek ve meclisin yetkilerinin dondurmasına son vermek için ulusal bir diyalog başlatma çağrısında bulundu. Tunus, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden alma ve meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurma kararından bu yana ciddi bir siyasi kriz yaşıyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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