Son dakika haber... Tunceli Valisi Özkan "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"nun yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu
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Son dakika haber... Tunceli Valisi Özkan "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"nun yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu

06.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:00
Son dakika haber... Tunceli Valisi Özkan

Son dakika gündem haberi... Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"nun düzenlendiği alanlarda incelemelerde bulundu.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"nun düzenlendiği alanlarda incelemelerde bulundu.

Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halil Başer ile operasyonun yürütüldüğü bölgelere giden Vali Özkan, Ovacık ve Hozat ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle bir araya gelerek operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi aldı.

Jandarma ve polis özel hareket timlerine görevlerinde başarı dileyen Özkan, "Allah, güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Operasyona, İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ile polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı 59 operasyonel timden oluşan 1062 personel katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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