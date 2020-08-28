Son dakika haber... TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, öğretmenlerle buluştu Bir son dakika haberine göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kastamonu'da istatistik eğitimi alan öğretmenleri ziyaret etti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kastamonu'da istatistik eğitimi alan öğretmenleri ziyaret etti.

Mandal, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda, Hacettepe Üniversitesi ile Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü işbirliği ve TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen "İstatistiği Doğada Öğren Eğitim Projesi" kapsamında eğitim alan öğretmenlerle bir araya geldi.

Veri toplama, veri analizi ve analizlerden elde edilen sonuçların yorumu gibi önemli becerileri kapsayan, istatistik öğretimine yenilikçi bir boyut getirilen projede 8 üniversiteden 24 akademisyen tarafından istatistik eğitimi verilen 36 öğretmenle buluşan Mandal, yaptığı konuşmada, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında "Tasarım odaklı düşünme ve inovasyon becerileri ile geleceğin mesleklerini ve doğayı keşfediyorum" projesine katılım gösteren öğrencileri ziyaret için Kastamonu'ya geldiğini hatırlattı.

"İstatistiği Doğada Öğren Projesi"ne katılım sağlayan öğretmenlerle de bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Mandal, istatistik biliminin önemine vurgu yaparak, "Daha fazla değer üretme noktasındayız. Desteklediğimiz bu programda disiplinlerin ötesinde bir istatistik eğitimi veriliyor." dedi.

Kovid-19'un kontrol altına alınabilmesi için de verinin doğru bir şekilde analiz edilmesi gerektiğinin altını çizen Mandal, sadece verinin kendi başına yeterli olmadığını, verinin doğru bir şekilde anlamlaştırılması ve çözüm üretilmesi için değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Verinin kıymetlendirilmesi için yürütülen çalışmaların önemine dikkati çeken Mandal, "Kıymetli veri oluşturma, o veriyi yönetebilme, süreçleri doğru yönetme anlamına geliyor." diye konuştu.

Normal bir süreçte 10 yıl, hızlandırılmış şekilde de 5 yıl olan aşı ve ilaç çalışmalarında 3-4 ayda çözüme doğru gidilmesinin hedeflendiğini belirten Mandal, bu süreçlerde verinin önemli bir rol aldığını anlattı.

Salgın döneminde ortaya konulan her ilacın da yeni bir molekül olmadığını ifade eden Mandal, "Farklı moleküller hastalığı tedavi etmek amacıyla kullanılmaya çalışılıyor. Bütün bu süreçte yine veri analiz edilerek, kullanılabilir veriye dönüştürülerek, sonrasında çözümler oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından öğretmenlerle sohbet eden Mandal, öğretmenlerin TÜBİTAK projeleri hakkındaki düşüncelerini dinleyerek, soruları yanıtladı.

Kaynak: AA