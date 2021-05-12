Son dakika haber... Trenin makas değişimi vakaya giden ambulansı dakikalarca bekletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Trenin makas değişimi vakaya giden ambulansı dakikalarca bekletti

Son dakika haber... Trenin makas değişimi vakaya giden ambulansı dakikalarca bekletti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde şehrin göbeğinde makas değişimi için beklemeye giren yük treni, vakaya giden ambulansı dakikalarca bekletti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde şehrin göbeğinde makas değişimi için beklemeye giren yük treni, vakaya giden ambulansı dakikalarca bekletti. Trenin makas değişimi uzun sürünce, bir an önce vakasına ulaşmak isteyen ambulans şoförü, zaman kazanmak için güzergah değiştirmek zorunda kaldı. Ambulansın dakikalarca treni beklediği anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vakaya giden 112 Acil Servise ait ambulansı fark eden seyir halindeki sürücüler siren sesleriyle kenara dizilerek ambulansa yol verdi. Araçların kenara çekilmesiyle ilerleyen ambulans, hemzemin geçitte bir yük treninin makas değişimine denk geldiği için bölgede mahsur kaldı. Yük treninin makas değişimi esnasında bir süre bekleyen ambulans, trenin dakikalarca hareket etmemesi üzerine siren çaldı.

Güzergah değiştirmek zorunda kaldı

Sonuç alamayan ambulans şoförü, geri gelerek çareyi Talatpaşa İlk/Ortaokulu bölgesindeki ikinci hemzemin geçitten geçmekte buldu. Trenin azizliğine uğrayan ambulansın o anları çevredekiler tarafından endişeyle izlendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu'ya 20 yıl hapis istemi
Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu'ya 20 yıl hapis istemi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Kenan Doğulu Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Samet Aybaba Yılmaz Vural
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Trenin makas değişimi vakaya giden ambulansı dakikalarca bekletti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 23:16:03. #1.14#

title