Son dakika haber | Tren kazasında eşini kaybetti, iki gün sonra yanına defnedildi
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Son dakika haber | Tren kazasında eşini kaybetti, iki gün sonra yanına defnedildi

Son dakika haber | Tren kazasında eşini kaybetti, iki gün sonra yanına defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında yaralanıp eşinden 2 gün sonra hayatını kaybeden Halil Aksoy (44) eşinin mezarı yanında toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında yaralanıp eşinden 2 gün sonra hayatını kaybeden Halil Aksoy (44) eşinin mezarı yanında toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde trenin hemzemin geçitte minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada Halil Aksoy ağır yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren yaşam savaşını kaybeden Aksoy'un cenazesi memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderildi. Aksoy'un cenazesi aynı kazada hayatını kaybeden eşi Suzan Aksoy'un yanına defnedildi. Arısu köyünde kılınan cenaze namazına ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Aksoy çiftinin çiftin 19, 17 ve 12 yaşlarındaki üç çocuğu iki gün arayla hem annelerini hem de babalarını kaybetti.

Kapıkule - Halkalı seferini yapan 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten Velimeşe Mahallesi'ne giriş yapan işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpmıştı. Meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. - TOKAT

Son dakika haber | Tren kazasında eşini kaybetti, iki gün sonra yanına defnedildi
Son dakika haber | Tren kazasında eşini kaybetti, iki gün sonra yanına defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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