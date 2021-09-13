Son dakika haber | Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun vefat eden babasının cenazesi Düzce'de toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun vefat eden babasının cenazesi Düzce'de toprağa verildi

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun vefat eden babasının cenazesi Düzce'de toprağa verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun yaşamını yitiren babası Temel Ustaoğlu, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun yaşamını yitiren babası Temel Ustaoğlu, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde hayatını kaybeden 81 yaşındaki Ustaoğlu'nun cenazesi, köy meydanında alınan helalliğin ardından mezarlığa getirildi.

Ustaoğlu'nun cenazesi Düzce Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Düzce Valisi Cevdet Atay, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Valisi Yakup Canpolat, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, birçok kentten gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ustaoğlu, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan izledi

Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan izledi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Beren Saat Gökhan Çıra
Spor Diego Cristiano Ozan Tufan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun vefat eden babasının cenazesi Düzce'de toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 19:00:59. #1.17#