Son dakika haber! Toprak kayması nedeniyle tahliye edilen apartman için karar bekleniyor
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Son dakika haber! Toprak kayması nedeniyle tahliye edilen apartman için karar bekleniyor

Son dakika haber! Toprak kayması nedeniyle tahliye edilen apartman için karar bekleniyor
Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde inşaat temelinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle boşaltılan apartmanla ilgili verilecek karar bekleniyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde inşaat temelinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle boşaltılan apartmanla ilgili verilecek karar bekleniyor. 

Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1306 Sokak'ta devam eden bir inşaatın temelinde dün gece saatlerinde toprak kayması oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, inşaatın yan tarafında bulunan 5 katlı 24 daireli Alattin Kurt Apartmanı'nın tahliyesine karar verildi. Apartmanda oturanların belediyenin kalmalarını sağlayacağı bir otele veya kendi istekleri üzerine yakınlarına geçebilecekleri söylendi. Daha sonra bina mühürlendi.

'VERİLECEK KARARI BEKLİYORUZ'Binada oturanlardan Enver Çiftçi, "Dün gece yarısına doğru polis ekiplerinin gelmesiyle haberim oldu. Herhangi bir gürültü duymadım. Yan binada oturan komşumuz polise haber vermiş, polisleri görünce biz de aşağı indik ve bir toprak kayması olduğunu gördük ancak biz binada otururken herhangi bir şey hissetmedik. Binayı tahliye etmemizi istediler daha sonra bize otelde kalabileceğimiz söylendi ancak ben geceyi aracımda geçirmeyi tercih ettim. Sağ olsunlar devletin bütün kurumları buradaydı, bize her türlü yardımda bulundular. Bugün de yapılacak toplantıdan sonra binaya girip girmememize karar verilecek. Kolonlar incelendi, herhangi bir çatlak olmadığı söyleniyor. Bizler de verilecek kararı bekliyoruz" dedi.'GECEYİ OFİSİMDE GEÇİRDİM'

Geceyi evine yakın olan ofisinde geçirdiğini söyleyen Önder Dursun ise, "Binamızda bir hasar olmadığı söyleniyor. Hiçbir şey duymadım ben, polisler geldi ve bir an önce binayı boşaltmamızı istedi. Çıktım ama daha sonra ekiplerle beraber incelemeye indiğimizde bir sıkıntı göremedik. Ben geceyi ofisimde geçirdim. Yer temin ettiler ama ben gitmek istemedim. Bugün ekipler kendi aralarında bir toplantı yapıp binaya girme konusunda karar verecek onu bekliyoruz" diye konuştu.


Son dakika haber! Toprak kayması nedeniyle tahliye edilen apartman için karar bekleniyor
Son dakika haber! Toprak kayması nedeniyle tahliye edilen apartman için karar bekleniyor
Son dakika haber! Toprak kayması nedeniyle tahliye edilen apartman için karar bekleniyor
Son dakika haber! Toprak kayması nedeniyle tahliye edilen apartman için karar bekleniyor
Son dakika haber! Toprak kayması nedeniyle tahliye edilen apartman için karar bekleniyor
Son dakika haber! Toprak kayması nedeniyle tahliye edilen apartman için karar bekleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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