Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in yaşamını yitirdiği midibüs kazası kameraya böyle yansımış - Haberler
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Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in yaşamını yitirdiği midibüs kazası kameraya böyle yansımış

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lileri taşıyan midibüs devrildi. Kaza sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı. Öte yandan midibüsün devrilme anlarına dair kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. MHP'nin Ankara'da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer midibüs ile yola çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi.

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in yaşamını yitirdiği midibüs kazası kameraya böyle yansımış

Kazada, 21 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 19 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi.

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in yaşamını yitirdiği midibüs kazası kameraya böyle yansımış

Kazada Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, il teşkilatından Turgut Makaracı, Türkan Kaplan, Perihan Üre, Serkan Üre, Sevcan Üre, Kemal Özay, Arzu Altıntop, Aydın Gün, Cavidan Köroğlu, Kadriye Aygün, Ahmet Yılmaz, Nevzat Çevik, Mustafa Balcı, Sadettin Yıldız ve Nevzat Çelik ile otobüs şoförü Ramazan Duduoğlu yaralandı.

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in yaşamını yitirdiği midibüs kazası kameraya böyle yansımış

Yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve 16 kişi de ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in yaşamını yitirdiği midibüs kazası kameraya böyle yansımış

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımlayarak, "MHP Bartın il teşkilatının içinde bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'e ve Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet diliyoruz. MHP camiasının ve değerli ailelerinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza şifalar diliyoruz" sözlerine yer verdi.

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in yaşamını yitirdiği midibüs kazası kameraya böyle yansımış

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in yaşamını yitirdiği midibüs kazası kameraya böyle yansımış
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı

Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı
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Haber: Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in yaşamını yitirdiği midibüs kazası kameraya böyle yansımış - Haberler
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