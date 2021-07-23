Son dakika haber | Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konulan 8 kişinin tedavisi sürüyor
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Son dakika haber | Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konulan 8 kişinin tedavisi sürüyor

Son dakika haber | Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konulan 8 kişinin tedavisi sürüyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan 8 kişinin, hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan 8 kişinin, hastanedeki tedavileri devam ediyor.

AA muhabirinin, yetkililerden edindiği bilgiye göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine nisan ayının sonlarından itibaren KKKA şüphesiyle yaklaşık 125 kişi başvurdu.

Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken bazıları da hastanede tedavi altına alınırken TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ndeki 8 kişinin tedavisi sürüyor.

Tokat'ta bu sene KKKA şüphesiyle tedavi gören 3 kişi, hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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