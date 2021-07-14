Son dakika haber: TİKA, Sudan'da 15 Temmuz şehitleri anısına ücretsiz sağlık taraması yaptı
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Son dakika haber: TİKA, Sudan'da 15 Temmuz şehitleri anısına ücretsiz sağlık taraması yaptı

Son dakika haber: TİKA, Sudan'da 15 Temmuz şehitleri anısına ücretsiz sağlık taraması yaptı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Sudan'da 15 Temmuz şehitleri anısına 1200 kişiye ücretsiz sağlık taraması yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Sudan'da 15 Temmuz şehitleri anısına 1200 kişiye ücretsiz sağlık taraması yaptı.

Sudan-Türkiye Tıbbi Yardım Derneği ile iş birliği içinde başkent Hartum'un Hıleyle bölgesinde Niyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinden iki doktorun da katılımıyla göz, cildiye, dahiliye, kadın hastalıkları ve kadın doğum alanlarında sağlık taraması gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında 200 çocuk da sünnet ettirildi.

Uluslararası Afrika Üniversitesinde "Türkiye Geçilmez" fotoğraf sergisi

TİKA ayrıca dünyanın 86 ülkesinden öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Afrika Üniversitesi Tıp Fakültesinde Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz-Türkiye Geçilmez" adlı fotoğraf sergisi açtı.

TİKA Hartum Koordinatörlüğünce düzenlenen fotoğraf sergisinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da yaptığı hain darbe girişimi anlatıldı.

Ziyaretçiler ayrıca TİKA'nın 15 Temmuz hatıra defterine duygularını yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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