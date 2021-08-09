İSTANBUL-TERCİH DÖNEMİNDE AİLELERE ÖNERİ: ÇOCUKLARINIZA BASKI YAPMAYIN, ONLARA GÜVENİN
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İSTANBUL-TERCİH DÖNEMİNDE AİLELERE ÖNERİ: ÇOCUKLARINIZA BASKI YAPMAYIN, ONLARA GÜVENİN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üniversite tercihi yapacak gençlere önerilerde bulunan Prof. Dr. Emre Alkin, 'Gel Mesleğini Beraber Seçelim' adlı seminerde aile ve öğrencilerle buluştu.

Üniversite tercihi yapacak gençlere önerilerde bulunan Prof. Dr. Emre Alkin, 'Gel Mesleğini Beraber Seçelim' adlı seminerde aile ve öğrencilerle buluştu. Seminerde ailelere de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Alkin, 'Çocuklarınızın tercihine karışmayın. Üstlerinde baskı oluşturmayın. Onlar hangi mesleği istiyorsa onu seçsinler. Onlara lütfen güvenin. Çünkü ayakları üzerinde durmayı öğrenmeliler' diye konuştu.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Üniversite Tercih Fuarı'na katıldı. Fuarda aday öğrenci ve aileleri, tercih süreçleri ve meslek seçimi ile ilgili bilgilendiren İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, 'Gel Mesleğini Beraber Seçelim' başlıklı bir seminer verdi. Prof. Dr. Alkin öğrencilere 'Mesleğinizi çok iyi seçin. Çünkü yıllar boyunca aynı işi yapacaksınız. Bu çok önemli. Gerçekten mutlu olacağınız, sevdiğiniz mesleği seçin. Ayrıca üniversitenizi seçmeye de çok özen gösterin. Kampüs ve eğitim olanaklarına çok iyi bakın' şeklinde seslendi. Ailelere ise 'çocuklarınıza güvenin, tercihlerine karışmayın' uyarısını yaptı.

'GELECEĞİN MESLEKLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN'

Seminerde özellikle geleceğin mesleklerini anlatmaya çalıştığını belirten Prof. Dr. Emre Alkin, açılan bölümlerin sürekli konuşulan meslekler üzerine olmadığını, çünkü artık bazı mesleklerin yok olduğunu söyledi. Yok olan mesleklerle yeni mesleklerin doğduğunu ifade eden Alkin, 'Biz üniversite olarak dijitallik ile insan dokunuşunu sentezleyen bölümlerle yola devam ediyoruz. O yüzden mühendislik, iktisat, mimarlık gibi temel bölümlerin içine dijitalliği de katan bir üniversiteyiz' diye konuştu.

Öğrencilerinin üniversitelerinde bir bölümü değil iki bölümü aynı anda okuyabilmelerini amaçladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Alkin şunları söyledi:

'Mesela veri ve sistem mühendisliği günümüz için çok önemli mesleklerdendir. Örneğin; Sürdürülebilirlik Yöneticisi alanı var ki kimse bunun ne olduğunu bilmiyor. Bu alandaki kişiler, koca bir fabrikanın içinde sadece makineler ve yapay zeka ile çalışan kişilerdir. O yüzden kesinlikle yüksek donanımlı olmalılar. Yani mühendislik ve işletmeyi bir arada okumalılar. Biz de üniversitemizi aynı anda iki bölüm okunabilecek şekilde tasarlıyoruz. Buna en büyük örnek de çift anadal yapan öğrencilerimizden ücret almıyoruz.'

EN ÇOK İLGİ GÖREN BÖLÜMLER

Yazılım mühendisliği, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri içinde bulunan grafik tasarımı, oyun yazılımı gibi bölümlerin ilgi gördüğünü belirten Prof. Dr. Alkin, 'Bunların yanında; mimarlık, ekonomi, işletme gibi temel bölümler de ilgi görüyor' dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin, YÖK'ün takipte olduğunu ve rağbet görmeyen bölümleri zaten açtırmadığını belirtti. Yanlış tercih yapmanın da dünyanın sonu olmadığının altını çizen Prof. Dr. Alkin, 'Biz de üniversite olarak öğrencileri kendi çocuğumuz gibi sarıp sarmalıyoruz. İyi yerlere gelsinler diye uğraşıyoruz. Gençlerin geleceğini tayin edeceği bu dönemde aileler de çocuklarını rahatlatmalı. Üniversitede çocuklarını sadece uzaktan takip etmelidir. Çünkü ancak bu şekilde çocuklarımız kendi ayakları üstünde durup kendine güvenebilir. Yoksa aileler ömür boyu çocuklarına bakmak zorunda kalabilir' açıklamasında bulundu.

İSTANBUL-TERCİH DÖNEMİNDE AİLELERE ÖNERİ: ÇOCUKLARINIZA BASKI YAPMAYIN, ONLARA GÜVENİN
İSTANBUL-TERCİH DÖNEMİNDE AİLELERE ÖNERİ: ÇOCUKLARINIZA BASKI YAPMAYIN, ONLARA GÜVENİN
İSTANBUL-TERCİH DÖNEMİNDE AİLELERE ÖNERİ: ÇOCUKLARINIZA BASKI YAPMAYIN, ONLARA GÜVENİN
İSTANBUL-TERCİH DÖNEMİNDE AİLELERE ÖNERİ: ÇOCUKLARINIZA BASKI YAPMAYIN, ONLARA GÜVENİN
İSTANBUL-TERCİH DÖNEMİNDE AİLELERE ÖNERİ: ÇOCUKLARINIZA BASKI YAPMAYIN, ONLARA GÜVENİN
İSTANBUL-TERCİH DÖNEMİNDE AİLELERE ÖNERİ: ÇOCUKLARINIZA BASKI YAPMAYIN, ONLARA GÜVENİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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