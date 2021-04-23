Son dakika haber! TEKİRDAĞ KORONAVİRÜS KARANTİNASINDAKİ KORAY'IN DOĞUM GÜNÜ VE BAYRAMINI POLİS KUTLADI

Gelen son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'da koronavirüse yakalanan ve evinde karantina altında olan Koray Buluttaş'ın(8) doğum günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı polis ekiplerince kutlandı.

TEKİRDAĞ'da koronavirüse yakalanan ve evinde karantina altında olan Koray Buluttaş'ın(8) doğum günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı polis ekiplerince kutlandı. Eve giden polis ekiplerinin hediye verdiği Koray, büyük mutluluk yaşadı.

Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araçlarla kortej oluşturup, merkez Süleymapaşa ilçesinde kutlamalara renk kattı. Koronavirüse yakalanan ve evinde karantina altında olan Koray Bulutttaş, korteji görünce annesi Vesile Buluttaş'a, "Polisler bilgisayardan benim doğum günüm olduğunu görmüyorlar mı'Neden benim doğum günümü kutlamıyorlar?" dedi. Vesile Buluttaş, oğlunun sözleri üzerine ulaştığı polislere durumu anlatarak yardımcı olmalarını istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Koray Buluttaş'ın isteği üzerine çeşitli hediyeler ve doğum günü pastası alarak evine gitti. Evinin penceresinden polis ekiplerini gören Koray, teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu söyledi. Apartman girişine gelen polis ekipleri, "Bugün hem doğum günün bir de 23 Nisan. Sen de dışarıya çıkamıyormuşsun, karantinadaymışsın. O yüzden biz sana geldik. Doğum günün kutlu olsun" diyerek, doğum günü pastası ve hediyeleri verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı