Son dakika haber: Taliban'ın Afganistan'da Sharan, Esadabad, Gardez'de kontrolünü ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı...
Son dakika habere göre Taliban'ın Afganistan'da Sharan, Esadabad, Gardez'de kontrolünü ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 21'e yükseldi.
Taliban'ın Afganistan'da Sharan, Esadabad, Gardez'de kontrolünü ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 21'e yükseldi. - KABİL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı