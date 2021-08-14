Son dakika haber: Taliban'ın Afganistan'da Sharan, Esadabad, Gardez'de kontrolünü ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı...
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Son dakika haber: Taliban'ın Afganistan'da Sharan, Esadabad, Gardez'de kontrolünü ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı...

Son dakika haber: Taliban'ın Afganistan'da Sharan, Esadabad, Gardez'de kontrolünü ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Taliban'ın Afganistan'da Sharan, Esadabad, Gardez'de kontrolünü ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 21'e yükseldi.

Taliban'ın Afganistan'da Sharan, Esadabad, Gardez'de kontrolünü ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 21'e yükseldi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber: Taliban'ın Afganistan'da Sharan, Esadabad, Gardez'de kontrolünü ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı... - Haberler
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