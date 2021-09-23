Son dakika haberleri! Taksim'de Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Taksim'de Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre - (Özel) Taksim'de Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Ünlü model Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral Taksim'de tekme ve yumruklarla dövüldü Aral'ı yere yatırıp darbeden 3 şahıs güven timleri tarafından yakalandı Ünlü model Şevval Şahin'in sevgilisi olan ve...

- (Özel) Taksim'de Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada
Ünlü model Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral Taksim'de tekme ve yumruklarla dövüldü
Aral'ı yere yatırıp darbeden 3 şahıs güven timleri tarafından yakalandı
İSTANBUL - Ünlü model Şevval Şahin'in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı'yı denize atmasıyla gündem olan yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, Taksim'de yere yatırılarak tekme ve yumruklarla öldüresiye dövüldüğü anlar kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miss Turkey 2018 yarışması birincisi olan Şevval Şahin'in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı'yı denize atmasıyla tanınan 41 yaşındaki yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, evine gitmek üzere yol koyuldu. Aral'a sokakta yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan 3 şahıs sataşmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Aral koşarak şahıslardan kurtulmaya çalıştı. Ancak saldırgan şahıslar Aral'ı çelme takarak yere düşürdü. Neye uğradığını şaşıran Aral, yerde dakikalarca tekme ve yumruklarla öldüresiyle dövüldü. Saldırının ardından şahıslar koşarak uzaklaşırken, Aral ise çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırıldı.
Yere yatırıp tekme ve yumruklarla dövdüler
Dehşet anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yiğit "Marcus" Aral, sokakta yürüdüğü esnada sözlü saldırıya uğruyor. Ardından Aral koşarak kaçmaya başlıyor. Saldırganlardan biri Aral'ın arkasından koşarak çelme takıyor. Yere düşen Aral, saldırganlar tarafından tekme ve yumruk atılarak dövülüyor. Saldırı sonrası şahıslar kaçarken, vatandaşlar yerde kalan Aral'ı ayağa kaldırıyor.
Saldırgan kaçarken güven timlerine yakalandı
Öte yandan olay sonrası koşarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, o esnada bölgede devriye gezen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından sorgulanan şahıslar, sokakta kavga ettiklerini ve bu yüzden kaçtıklarını söyledi. Çevrede çalışma yapan güven timleri, hemen yan sokakta Aral ile karşılaştı. Aral'ın evine gittiği esnada tanımadığı 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.
"Kerem'in azmettirdiğini düşünüyorum"
Bunun üzerine Ahmet Ç. (22), Bünyamin K. ve Abdurrahman K. güven timleri tarafından gözaltına aldındı. Emniyete götürülen saldırganların ifadesi alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Yiğit "Marcus" Aral ise, "Evime gidiyordum yanıma yaklaşan şahıslar 'Kerem'in selamı var' diyerek saldırdı. Kerem'in azmettirdiğini düşünüyorum" dediği öğrenildi.
Adli kontrolle serbest kaldılar
İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 saldırgan, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! Taksim'de Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

Son dakika haberleri! Taksim'de Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

Son dakika haberleri! Taksim'de Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

Son dakika haberleri! Taksim'de Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

Son dakika haberleri! Taksim'de Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

Son dakika haberleri! Taksim'de Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

Son dakika haberleri! Taksim'de Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

Son dakika haberleri! Taksim'de Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

Son dakika haberleri! Taksim'de Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

Son dakika haberleri! Taksim'de Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Müge Anlı Amelia Hamlin
Spor Muslera Cristiano Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Taksim'de Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 10:24:02. #1.17#