Son dakika haber! Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay: Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını 15'e yükselttik
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Son dakika haber! Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay: Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını 15'e yükselttik

Son dakika haber! Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay: Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını 15'e yükselttik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın koordinasyonunda koruyucu aile ziyaretleri yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın koordinasyonunda koruyucu aile ziyaretleri yapıldı. Ailelerin talep ve ihtiyaçları sorularak çocuklara hediyeler verildi.

Sultanbeyli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları, koruyucu ailelere ziyaretlerde bulunarak, aileler ve çocukları ile sohbet etti. Ailelerin taleplerini ve ihtiyaçlarını soran çalışanlar, çocuklara da hediyeler verdi. Amaçlarının daha fazla çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirilmesini sağlamak olduğunu dile getiren Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay açıklamasında "Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen 'Gönül Elçileri Projesi' kapsamında koruyucu aile konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla; kamu kurum ve kuruluşlarında bilgilendirme toplantıları düzenledik. Koruyucu ailelerle, koruyucu aile olmak isteyenleri bir araya getirdik. Koruyucu aile yanındaki çocuklarımızı ziyaret ederek bayram hediyelerini ulaştırdık. Sultanbeyli'de 2019 yılında başlattığımız koruyucu aile farkındalık oluşturma çalışmaları sonucunda ilçemizde 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını 15'e, 3 olan koruyucu aile sayısını ise 14'e yükselttik. Amacımız daha fazla çocuğumuzun koruyucu aile yanına yerleştirilmesini sağlamak. Bu amaçla çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızın da anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan bir çocuğumuza koruyucu aile olarak, çocuklarımızın hayatında fark oluşturmasını ve geleceğimize sahip çıkmasını önemle rica ediyorum. Aile Güven, Aile Mutluluk, Aile Gelecektir." ifadelerini kullandı.


Son dakika haber! Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay: Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını 15'e yükselttik
Son dakika haber! Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay: Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını 15'e yükselttik
Son dakika haber! Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay: Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını 15'e yükselttik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber! Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay: Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını 15'e yükselttik - Haberler
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